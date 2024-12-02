Hyundai представила облегчающий работу грузчиков и работников заводов экзоскелет

Hyundai совместно с Kia анонсировали экзоскелет X-ble Shoulder для увеличения эффективности работы и уменьшения получаемых работниками травм. Устройство поступит в продажу в Южной Корее в первой половине 2025 года, а затем появится в США и Европе, сообщает портал Electrek, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Заявляется, что X-ble Shoulder снижает нагрузку на плечи на 60% и уменьшает мышечную активность на 30%, что особенно полезно при работе с поднятыми руками. Устройство "увеличивает" силу мышц верхней части тела, а также снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат.

Экзоскелет будет выпускаться в двух версиях: базовой и регулируемой. Базовая версия предлагает до 2,9 кг вспомогательной силы, в то время как регулируемая модель, предназначенная для повторяющихся задач, обеспечивает до 3,7 кг силы за счет настройки угла для максимального крутящего момента.

Hyundai заявляет, что экзоскелеты могут использоваться в таких отраслях, как автомобильная промышленность, авиация, сельское хозяйство, строительство, логистика и судостроение.

В 2025 году экзоскелет X-ble Shoulder внедрят в 27 филиалах Hyundai Motor Group.