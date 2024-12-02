Смартфоны Xiaomi, которые первыми получат Android 16

Более 55 гаджетов Xiaomi начнут получать обновление до Android 16 во втором квартале 2025 года. Об этом сообщает портал Tuga Tech, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Компания Xiaomi уже начала глобальное развертывание прошивки HyperOS 2 на базе Android 15, а уже в следующем году планирует выпустить публичные бета-версии HyperOS на базе Android 16.

По слухам, на обновление в числе первых могут рассчитывать владельцы смартфонов серий Xiaomi 13, Mix Flip, Mix Fold 3, Redmi 12, Redmi A3 Pro, K60, Note 12R, Note 13 Pro, Poco C75, F6, M6, X6 5G и новее. Также прошивку получат пользователи планшетов Xiaomi Pad 6 Pro, Pad 6 Max 14, Pad 6S Pro 12.4, Poco Pad, Redmi Pad Pro, Pad SE 4G и других более актуальных моделей.

Отмечается, что обновление для вышеперечисленных устройств официально не анонсированы, поэтому не исключено, что какой-то из смартфонов или планшетов не получит прошивку на базе Android 16.

Ожидается, что Google выпустит Android 16 гораздо раньше, чем предыдущие версии операционной системы. Первая предварительная версия Android 16 для разработчиков была выпущена 19 ноября, а финальная версия будет доступна во втором квартале 2025 года.

Первыми стабильную версию новой ОС получат владельцы смартфонов Google Pixel, а затем обновление начнут получать и другие производители.