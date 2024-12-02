Названы самые популярные смартфоны в Азербайджане

Смартфоны и мобильные телефоны компании Samsung в октябре 2024 года сохранили лидерство по популярности в Азербайджане, сообщает Day.Az.

Согласно данным статистического центра Global Stats, удельный вес устройств Samsung на азербайджанском рынке составил 33,55 процента, что на 5,37 процентных пункта больше по сравнению с предыдущим месяцем.

На втором месте с рыночной долей 22,78 процента (рост на 5,13 процентных пункта) мобильные устройства китайского производителя Xiaomi.

Доля Apple - третьего по популярности бренда смартфонов в Азербайджане, уменьшилась на внутреннем рынке на 1,51 процентных пункта - до 16,37 процента.

Удельный вес устройств Huawei на азербайджанском рынке составил 1,97 процента, что на 0,25 процентных пункта больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Отметим, что доля других мобильных устройств на рынке составила 25,33 процента.