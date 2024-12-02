Флагманские смартфоны получат рекордный аккумулятор

В 2025 году на рынке появятся флагманские смартфоны с батареей рекордного объема.

Как передает Day.Az, об этом в своем Weibo сообщил известный инсайдер под ником Digital Chat Station.

По словам источников, китайская компания Realme готовит серию аппаратов GT 8. Отличительной особенностью устройств окажется увеличенная батарея: так, базовая версия получит аккумулятор на 7000 миллиампер-часов (мАч). Топовый вариант будет иметь батарею емкостью 8000 миллиамппер-часов.

Журналисты издания GizChina отметили, что это рекордный показатель для флагманских смартфонов. Они подчеркнули, что обычно аккумуляторы большой емкости используется в недорогих, защищенных или геймерских телефонах. В материале говорится, что устройства Realme и гаджеты с увеличенной батареей других брендов будут рассчитаны на несколько дней автономной работы.

Специалисты объяснили, что подобный прорыв объясняется использованием кремний-углеродных аккумуляторов более высокой плотности. Они позволяют получить более высокую автономность без увеличения габаритов батареи. В качестве примера авторы GizChina привели представленный в ноябре Realme GT 7 Pro - аппарат получил аккумулятор емкостью 6500 миллиампер-часов и корпус толщиной всего 8,55 миллиметра.