Обновление Windows 11 сломало компьютеры от Dell

Пользователи компьютеров бренда Dell рассказали о поломках после установки обновления Windows 11 24H2. На это обратило внимание немецкое издание PC-Welt, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Оказалось, что апдейт Windows 11 несовместим с защитным программным обеспечением (ПО) Dell. Специалисты медиа рассказали, что компьютеры с включенной функцией шифрования данных Dell Encryption перестали выключаться и переходить в спящий режим по команде - вместо этого на устройствах включается режим энергосбережения.

В Microsoft пока не обратили внимание на неполадки, однако инженеры Dell уже рассказали об исправлении. По их словам, для решения проблемы нужно обновить Dell Encryption до версии 11.10.1 или более новой сборки.

Авторы PC-Welt отметили, что обычно установка подобных обновлений от Dell должна происходить автоматически, однако этого не случилось. Также оказалось, что после обновления пользователи могут потерять некоторые личные данные на компьютере. Кроме того, энтузиасты выяснили, что для корректной установки ПО в первую очередь нужно вручную удалить прежнюю версию Dell Encryption.