Китайские школы будут обучать детей использовать ИИ

Власти Китая объявили о планах по введению обучения искусственному интеллекту (ИИ) в школьную программу. Теперь китайские школьники будут изучать технологию ИИ с младших классов, а в старших - создавать собственные проекты и приложения на основе ИИ.

Как передает Day.Az, согласно отчету информационного центра сети интернет Китая, число пользователей продуктов ИИ в стране уже достигло внушительной отметки в 230 млн человек. Китай является одним из мировых лидеров в области развития и внедрения технологий искусственного интеллекта.

Стоит отметить, что в Китае действуют временные меры по регулированию сервисов ИИ. Они предусматривают, что генерируемый ИИ контент должен соответствовать основным социалистическим ценностям, не ставить под угрозу национальную безопасность, не содержать пропаганду терроризма, насилия, порнографию, ложную и вредоносную информацию. Таким образом, власти стремятся обеспечить безопасное и контролируемое развитие технологии.