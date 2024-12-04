Спрос на складные смартфоны впервые упал

Поставки и спрос на складные смартфоны впервые упали в годовом исчислении. Об этом сообщается в отчете компании Display Supply Chain Consultants (DSCC), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Аналитики отметили, что это событие произошло впервые в третьем квартале 2024 года. Авторы материала заявили, что в 2024-м рынок складных дисплеев для смартфонов вырастет всего на пять процентов. Для сравнения, в период с 2019 по 2023 годы он рос как минимум на 40 процентов каждый год. Ожидается, что в 2025 году он упадет на четыре процента.

В годовом исчислении поставки компонентов для производства складных аппаратов упали на 38 процентов. Спрос замер на уровне 22 миллиона складных экранов.

Специалисты DSCC выделили несколько причин снижения объема поставок. Во-первых, замедлилось распространение новых флагманов лидера рынка Samsung - особенно низкий уровень принятия гаджетов наблюдается в США и Китае. Во-вторых, объемы производства снизила в Китае корпорация Huawei. В-третьих, на рынке так и не появилось третьего крупного игрока - по сути, его делят Samsung и Huawei.