Названы 10 лучших моделей iPhone и iPad

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали ноябрьский рейтинг удовлетворенности пользователей различными устройствами Apple. Примечательно, что в топ не попал ни один современный iPhone, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первое место в рейтинге занял iPad Air 2 с чипом Apple A8X. В ноябре он получил 97,24% положительных отзывов. За ним следует iPad Pro 2 с 10,5-дюймовым экраном (96,65%) на чипе A10X. Замыкает тройку лидеров iPhone 12 mini, который порадовал 95,98% своих владельцев. Данная модель считается одной из самых неудачных с коммерческой точки зрения, а слабые продажи и последующий отказ Apple от mini-смартфонов в пользу Plus-версий лишь подтверждают это.

На четвертом месте значится базовый iPad (2017), которым довольны 95,39% пользователей. Пятое и шестое места заняли iPad mini 4 и iPad mini 2, которые получили 95,12% и 95,03% положительных отзывов соответственно.

Седьмое место занял бюджетный iPhone SE (2020), которым остались довольны 94,96% пользователей. За ним следуют iPad Pro с 11-дюймовым экраном и Apple A12X, получивший 94,8% положительных отзывов, и iPad Pro 2 (94,76%).

Замыкает список старый iPhone 6 Plus. В ноябре 94,47% пользователей остались довольны смартфоном 2014 года выпуска.

В AnTuTu отметили, что оценка составлялась на основе отзывов пользователей в интернете, а не производительности гаджетов. Чем больше положительных отзывов с пятью звездами, тем выше оценка.