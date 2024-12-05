Маск хочет сделать и без того мощный суперкомпьютер Colossus AI еще мощнее

Согласно сообщению издания Financial Times, Илон Маск начал работу по увеличению мощности своего суперкомпьютера Colossus AI в стартапе xAI, чтобы обогнать конкурентов в области искусственного интеллекта, таких как OpenAI и Anthropic.

Как передает Day.Az, этот проект предполагает включение более 1 млн графических процессоров в суперкомпьютер, который уже считается одним из самых быстрых в мире, он расположен в городе Мемфис, штат Теннесси.

Для реализации этого амбициозного проекта Маск получит поддержку от компаний Nvidia, Dell и Supermicro Computer, которые разместят свои операционные пункты в городе. По оценкам, масштабное расширение вычислительных мощностей потребует инвестиций в десятки миллиардов долларов.

Этот шаг самого богатого бизнесмена в мире, чье состояние превышает $326 млрд, происходит на фоне усилий компаний в области искусственного интеллекта по обеспечению доступа к графическим процессорам и центрам обработки данных для обучения и запуска своих больших языковых моделей.

Проект Маска уже привлек примерно $11 млрд инвестиций для создания моделей искусственного интеллекта и одного из крупнейших в мире кластеров суперкомпьютеров.