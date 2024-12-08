Создан самый маленький шагающий робот в мире

Специалисты Корнеллского университета (США) создали рекордно маленького шагающего робота.

Как передает Day.Az, об изобретении сообщается в журнале Science.

Роботы подобного типа являются дифракционными, то есть они управляются посредством дифракции видимого света. Предыдущий рекордный робот имел размеры до 70 микрон. В ходе нового эксперимента инженерам удалось собрать шагающую машину, которая имеет габариты до 5 микрон, то есть меньше длины волны видимого света.

"Эти роботоы крошечные. И мы можем заставить их делать все, что захотим, меняя магнитные поля, которые управляют их движениями", - заметил профессор физики и соавтор исследования Итай Коэн. Коэн объяснил, что подобный робот начинает двигаться благодаря магнитам. Также роботов можно заставить плавать в жидкой среде.

"Миниатюризация робототехники наконец достигла точки, когда эти приводные механические системы могут взаимодействовать со светом", - заметил соавтор исследования Франческо Монтиконе. По его словам, робот отчасти является пружиной, которая может перемещаться в пространстве и толкать другие объекты.

Миниатюрных дифракционных роботов можно будет использовать в биологии и медицине. Франческо Монтиконе заметил, что в будущем такие машины смогут собирать данные, передвигаясь непосредственно по изучаемому объекту.