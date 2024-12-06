https://news.day.az/hitech/1713200.html Европа успешно запустила ракету Vega C со спутником Sentinel-1C Запуск легкой ракеты Vega C с радиолокационным спутником Sentinel-1C с космодрома Куру во Французской Гвиане прошел успешно. Как передает Day.Az, об этом сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА). Пуск состоялся 6 декабря в 01:20 по GMT.
Европа успешно запустила ракету Vega C со спутником Sentinel-1C
Запуск легкой ракеты Vega C с радиолокационным спутником Sentinel-1C с космодрома Куру во Французской Гвиане прошел успешно.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).
Пуск состоялся 6 декабря в 01:20 по GMT. Отделение полезной нагрузки от четвертой ступени ракеты прошло через 1 час 44 минуты после старта носителя. В 03:12 ЕКА установило связь с запущенным спутником.
"Один момент объединил два великих европейских достижения сегодня: третий запуск спутника Sentinel-1 и третий запуск Vega C, ознаменовав триумфальное возвращение в форму двух флагманских европейских проектов", - заявил гендиректор ЕКА Йозеф Ашбахер.
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