Европа успешно запустила ракету Vega C со спутником Sentinel-1C

Запуск легкой ракеты Vega C с радиолокационным спутником Sentinel-1C с космодрома Куру во Французской Гвиане прошел успешно.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

Пуск состоялся 6 декабря в 01:20 по GMT. Отделение полезной нагрузки от четвертой ступени ракеты прошло через 1 час 44 минуты после старта носителя. В 03:12 ЕКА установило связь с запущенным спутником.

"Один момент объединил два великих европейских достижения сегодня: третий запуск спутника Sentinel-1 и третий запуск Vega C, ознаменовав триумфальное возвращение в форму двух флагманских европейских проектов", - заявил гендиректор ЕКА Йозеф Ашбахер.