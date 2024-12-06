Пользователей колонок Anker предупредили об опасности

Компания Anker объявила об отзыве 80 тыс. Bluetooth-колонок Soundcore и PowerConf, которые подвержены возгоранию. Об этом сообщает "Хабр", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что компания пошла на такое после 33 сообщений о перегреве литий-ионных аккумуляторов, что в некоторых случаях приводило к задымлениям и небольшим возгораниям колонок.

Согласно данным Комиссии по безопасности потребительских товаров США (CPSC), под отзыв попадают модели A3102016, A3302011 и A3302031, вышедшие в 2023 году по цене от $28 до $130. В США было продано около 69 тыс. таких колонок, а в Канаде - 9,7 тыс.

Anker и Amazon уже связались с владельцами колонок и предложили им ввести серийный номер на сайте компании для бесплатной замены устройств. Пользователям рекомендуется немедленно прекратить использование этих колонок, выключить их и отсоединить от зарядных устройств или других внешних источников питания.