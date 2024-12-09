В Европе заставят предупреждать о вреде смартфонов

Власти Испании обяжут производителей смартфонов предупреждать, что их продукция может нести вред здоровью. На это обратило внимание издание The Next Web, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам авторов медиа, рекомендации местных властей появились на фоне растущей обеспокоенности по поводу последствий использования смартфонами молодежью. В первую очередь эксперты называют увлечение гаджетами "эпидемией общественного здравоохранения" и призывают ограничивать их среди детей. Так, власти предлагают полностью запретить телефоны для детей до 3 лет.

В том числе в 250-страничном документе описывается предложение, согласно которому смартфоны и прочая техника получат маркировку, предупреждающую покупателей о вредных последствиях для здоровья. Аналогичные предупреждения должны появляться при запуске определенных приложений. Журналисты TNW сравнили маркировку с изображениями больных людей на пачках сигарет, однако предположили, что картинки должны быть "не такими экстремально страшными".

Журналисты издания напомнили, что в июне испанское правительство представило законопроект, который подразумевает обязательную активацию функции родительского контроля на детских гаджетах. Также местные чиновники предлагали повысить минимальный разрешенный возраст для регистрации в соцсетях с 14 до 16 лет.