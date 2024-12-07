https://news.day.az/hitech/1713497.html Нейросеть Илона Маска стала доступна для всех желающих? Компания xAI, основанная американским миллиардером Илоном Маском, открыла доступ к чат-боту Grok для всех пользователей социальной сети X. Как передает Day.Az, ранее тестирование Grok было доступно только для владельцев Premium-подписки, начиная с середины ноября 2023 года.
Нейросеть Илона Маска стала доступна для всех желающих?
Компания xAI, основанная американским миллиардером Илоном Маском, открыла доступ к чат-боту Grok для всех пользователей социальной сети X.
Как передает Day.Az, ранее тестирование Grok было доступно только для владельцев Premium-подписки, начиная с середины ноября 2023 года. Теперь же все пользователи могут воспользоваться этим инструментом.
Chatbot Grok разработан с использованием технологий искусственного интеллекта и является частью усилий Маска по интеграции продвинутых ИТ-решений в экосистему социальных медиа.
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