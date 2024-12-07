Компания OnePlus выпустит небольшой и мощный смартфон

Компания OnePlus планирует выпустить компактный флагманский смартфон.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал GSMArena со ссылкой на авторитетного инсайдера Digital Chat Station.

Согласно источнику, компания работает над смартфоном на базе нового флагманского чипсета Snapdragon 8 Elite, который также получит 6,3-дюймовый дисплей с разрешением 1.5K и основной камерой с сенсором Sony IMX906 с разрешением 50 Мп.

В отличие от других флагманов, OnePlus не получит перископическую камеру, а блок камеры получит горизонтальный дизайн, как у смартфонов Google Pixel. По слухам, текущий прототип имеет оптический сканер отпечатков пальцев, но OnePlus также рассматривает возможность использования ультразвукового датчика.

Предполагается, что презентация смартфона не произойдет в ближайшее время. По некоторым данным, устройство войдет в линейку OnePlus Ace 5 и будет называться Ace 5 mini или Ace 5 Pro mini.

Производители смартфонов редко выпускают компактные флагманские модели, предпочитая оснащать свои передовые устройства крупными экранами. Однако на рынке все же есть несколько моделей, таких как iPhone 16 Pro, Pixel 9 Pro, Xiaomi 15 и Vivo X200 Pro mini, которые предлагают экраны диагональю в среднем около 6,3 дюйма.