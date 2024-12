https://news.day.az/hitech/1713729.html

Черви-паразиты помогли ученым создать медицинские устройства

Ученые из Гарвардского Университета создали уникальные миллиметровые самозакрепляющиеся устройства для биомедицинского применения, вдохновленные строением органов прикрепления паразитических червей. Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) Nexus.