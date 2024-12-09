Новый способ поиска внеземных цивилизаций

Вопрос о том, существует ли разумная жизнь в других уголках Вселенной, давно волнует ученых и общественность. Хотя наблюдения говорят о том, что Земля может быть уникальным местом для обитания разумной жизни, на развитие и обнаружение внеземных цивилизаций может влиять множество факторов.

Как передает Day.Az, об этом пишет Science Alert.

Физик Даниэле Сорини из Даремского университета (Великобритания) и его команда включили темную энергию в свои расчеты, выявив ее глубокое влияние. Темная энергия - загадочная сила, ответственная за ускоряющееся расширение Вселенной. Она составляет 71.4% материи-энергии Вселенной. Ее взаимодействие с гравитацией влияет на коллапс пылевых облаков, в которых рождаются звезды. Соответствующая модель показала, что в оптимальной для звездообразования Вселенной 27% материи превращается в звезды. Для сравнения, в нашей Вселенной этот показатель несколько ниже - 23%, что говорит о том, что жизнь могла возникнуть не в идеальных условиях.

Полученные результаты ставят под сомнение предположения о положении Земли в космосе. По словам Сорини, даже значительно более высокая плотность темной энергии могла бы поддерживать жизнь, что указывает на то, что Земля существует в условиях, совместимых для жизни, хотя и не оптимальных. Это добавляет к предыдущим исследованиям предположение о том, что конкретные параметры нашей Вселенной могут быть не самыми благоприятными для возникновения разумной жизни.

В поисках внеземного разума остается множество дополнительных факторов. К ним относятся распространенность планетарных систем вокруг звезд, наличие пригодных для жизни условий на этих планетах, а также такие неизвестные факторы, как механизмы, способствующие зарождению жизни. Каждое открытие вносит свой вклад в более широкие усилия по поиску жизни за пределами Земли, потенциально сужая круг поиска до регионов или условий, которые соответствуют этим находкам.

Физик-теоретик Лукас Ломбризер из Женевского университета предполагает, что подобные модели могут изучать возникновение жизни в гипотетических вселенных, что может пересмотреть наше понимание космологии и бытия. Эти исследования расширяют возможности обнаружения инопланетных цивилизаций и могут дать ответы на глубокие вопросы о месте человечества во Вселенной.