Смартфоны Huawei получили чехол с охлаждением, как у игровых компьютеров

Компания Huawei представила новые чехлы для смартфонов Mate 70 и Mate X6, которые, кроме декоративной и защитной функции, получили систему жидкостного охлаждения для эффективного отвода тепла от корпуса гаджетов. Об этом сообщает портал Mobiltelefon, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что внутренняя структура чехлов Micro Pump Liquid Cooling Case включает систему каналов, охватывающих всю заднюю крышку устройства. Встроенный микронасос отводит тепло при нагреве корпуса, а в нижней части аксессуара предусмотрено небольшое окно, через которое можно наблюдать за движением охлаждающей жидкости.

Такие чехлы могут быть полезны для мобильных геймеров, которые проводят в играх много часов, из-за чего смартфоны нагреваются.

Питание чехла осуществляется посредством реверсивной беспроводной зарядки смартфона. Включение микронасоса возможно как вручную, так и в автоматическом режиме, активирующемся при нагреве устройства.

Чехлы для моделей серии Mate 70 доступны в Китае за 299 юаней, а для Mate X6 - 399 юаней.