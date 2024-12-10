Sony поможет Apple сделать Vision Pro геймерским устройством

Apple планирует расширить функционал своего устройства виртуальной реальности Vision Pro, добавив поддержку игровых контроллеров. Для реализации этого проекта компания обратилась к Sony, известному производителю игровых консолей и аксессуаров. Об этом сообщает издание 9to5Mac, ссылаясь на слова известного инсайдера и корреспондента Bloomberg Марка Гурмана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации Гурмана, Apple работает над обновлением программного обеспечения visionOS, которое позволит использовать ручные контроллеры сторонних производителей, включая аксессуары для шлема PlayStation VR2 от Sony. Это партнерство, как ожидается, сделает Vision Pro более привлекательным для игроков, поскольку в настоящее время устройство не полностью соответствует их требованиям.

Гурман также сообщает, что Apple и Sony уже несколько месяцев работают над интеграцией контроллеров PlayStation VR2 в Vision Pro. Хотя первоначально планировалось объявить о поддержке этой функции в прошлом месяце, ее запуск был отложен. По словам инсайдера, Apple все еще намерена довести обновление до релиза.

Помимо этого, Apple, по слухам, разрабатывает прототип "волшебной палочки" для Vision Pro, который будет обеспечивать более точное управление VR-интерфейсом и контентом, подобно Apple Pencil. Это нововведение может значительно улучшить пользовательский опыт в Vision Pro.