10 самых мощных смартфонов ноября

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали ноябрьский рейтинг самых производительных Android-смартфонов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Лидером ноября стал геймерский Asus ROG Phone 9 Pro на базе новейшего чипсета Snapdragon 8 Elite, который в среднем набирает в бенчмарке более 2,9 млн баллов. За ним следуют Vivo X200 Pro (2,86 млн) и Oppo Find X8 Pro (2,84 млн), за производительность которых отвечает чип MediaTek Dimensity 9400.

На четвертом и пятом местах расположились iQOO 13 (2,84 млн) и OnePlus 13 (2,84 млн) на Snapdragon 8 Elite. За ними следуют Oppo Find X8 (2,77 млн) и Vivo X200 (2,76 млн), оснащенные Dimensity 9400.

С восьмого по десятое места заняли устройства на базе флагманского Snapdragon 8 Elite: Honor Magic 7 Pro (2,67 млн), Magic 7 (2,66 млн) и Redmi K80 Pro (2,61 млн).

Таким образом, весь топ-10 заняли флагманские смартфоны с "железом" образца 2025 года, сместив устройства на базе Snapdragon 8 Gen 3 и другие гаджеты, представленные с начала 2024 года.