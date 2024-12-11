Samsung не станет ограничиваться одним рынком при выпуске аналога iPhone 17 Air

Samsung Galaxy S25 Slim будет представлен на международном рынке. На это указывает модельный номер предстоящего смартфона, сообщает портал SamMobile, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автор портала обнаружил упоминание модели Galaxy S25 Slim с номером SM-S937B/DS, что указывает на глобальный релиз устройства и поддержку двух SIM-карт.

Кроме того, номер модели указывает, что Samsung Galaxy S25 Slim действительно является частью серии Galaxy S25, наряду с моделями Galaxy S25 (SM-S931x), S25+ (SM-S936x) и S25 Ultra (SM-S938x). В США эта модель будет обозначаться индексом "U", а в Корее - "N".

Ожидается, что Galaxy S25 Slim будет презентован отдельно от основной линейки Galaxy S25 в 2025 году, что подтверждается отсутствием предварительных слухов о его запуске. Анонс основных моделей линейки ожидается в январе 2025 года.

По слухам, Galaxy S25 Slim станет ответом Samsung на предстоящий iPhone 17 Air, который также планируется к выпуску в 2025 году. Оба устройства станут флагманскими смартфонами с ультратонким корпусом.

В октябре Samsung представила тонкую версию своего складного смартфона Galaxy Z Fold6 под названием Samsung Galaxy Z Fold Special. Этот гаджет стал эксклюзивом для рынков Южной Кореи и Китая, где он известен под названием Samsung W25. В связи с этим некоторые эксперты предположили, что улучшенная версия Galaxy S25 Slim может стать эксклюзивным предложением для определенных рынков.