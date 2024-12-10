Это страна может ограничить доступ детей к соцсетям

Шведское правительство рассматривает возможность ограничения доступа несовершеннолетних граждан к социальным сетям, из-за роста детской преступности в стране.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Goteborgs-Posten со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Швеции.

"Представленный подход - это лишь небольшой шаг в правильном направлении, но я не могу найти более конкретных действий", - комментирует проект закона министр юстиции Дании Петер Хуммельгаард Томсен на съезде министров северных европейских стран.

Под прицел европейских властей попали все соцсети, мессенджеры и видеохостинги, от Telegram до YouTube. Причина - огромное количество кибер-банд, которые терроризируют североевропейские государства, вербуя несовершеннолетних для совершения преступлений.