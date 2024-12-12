Названы главные инновации 2024 года

Журнал Popular Science составил список главных инноваций 2024 года в сфере гаджетов, техники и технологий. Данный рейтинг ежегодно составляется с 1988 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 2024 году главным инновационным гаджетом признан шлем смешанной реальности от Apple - Vision Pro. По мнению редакции, несмотря на определенные недостатки, устройство производит сильное впечатление и представляет собой технологический прорыв.

В список инновационных устройств также вошли беззеркальная камера Sony A9 III, компактный дрон DJI Neo, электронная книга BOOX Palma и процессоры Snapdragon X от Qualcomm.

В категории "Развлечения" лидером стал гибридный электронно-акустический барабанный комплект Zildjian ALCHEM-E. В разделе, посвященном аэрокосмической промышленности, отметили прототип водородно-электрического воздушного такси вертикального взлета и посадки от Joby.

В категории "Личный уход" главным изобретением признано умное кольцо Oura Ring 4, в "Автомобилях" - автомобильная медиасистема Nautilus от Lincoln, в "Инженерии" - тепловая батарея Joule Hive, в "Спорте" - велотренажер Saga HoloBike, в "Доме" - умная коптильня Smart Indoor Pellet Smoker, в "Экстренных службах" - система обнаружения лесных пожаров FireSat, а в "Здоровье" - препарат для скрининга рака толстой кишки Shield.