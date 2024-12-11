WhatsApp, Facebook и Instagram временно не работают

В работе мессенджера WhatsApp и социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в данных Downdetector, отслеживающего неполадки в работе социальных сетей.

Согласно информации, пользователи в основном сталкиваются с проблемой при отправке сообщений.

Отметим, что с этой проблемой сталкиваются и пользователи в Азербайджане.