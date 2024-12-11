https://news.day.az/hitech/1714590.html WhatsApp, Facebook и Instagram временно не работают В работе мессенджера WhatsApp и социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в данных Downdetector, отслеживающего неполадки в работе социальных сетей. Согласно информации, пользователи в основном сталкиваются с проблемой при отправке сообщений.
WhatsApp, Facebook и Instagram временно не работают
В работе мессенджера WhatsApp и социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в данных Downdetector, отслеживающего неполадки в работе социальных сетей.
Согласно информации, пользователи в основном сталкиваются с проблемой при отправке сообщений.
Отметим, что с этой проблемой сталкиваются и пользователи в Азербайджане.
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