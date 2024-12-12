Самые дорогие часы Apple станут тонометром

Корпорация Apple запланировала выпуск умных часов с функцией тонометра. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источников агентства, компания работает над новой медицинской функцией несколько последних лет. Функция появится в новых смарт-часах премиальной линейки Apple Watch Ultra осенью 2025 года. При этом самые дорогие часы Apple не смогут показывать конкретных данных об артериальном давлении, а лишь предупреждать о критических показателях - примерно по такому же принципу работает опция определения апноэ во сне.

Также Apple работает над созданием неинвазивного глюкометра. Однако функция анализа крови без прокола кожи точно не появится в часах в 2025 году.

Кроме того, Apple Watch Ultra 3 могут получить функцию спутниковой связи. Так, оказавшиеся в локации без доступа к стабильному сотовому сигналу пользователи смогут связаться со своими близкими или экстренными службами. Технология будет работать на основе новых модемов MediaTek.