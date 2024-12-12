Раскрыта стоимость всех моделей Samsung Galaxy S25

Немецкий портал WinFuture раскрыл стоимость флагманских смартфонов серии Samsung Galaxy S25, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Судя по всему, как минимум в Германии флагманская линейка будет предлагаться по тем же ценам, что и текущая серия Samsung Galaxy S24.

Так, Samsung Galaxy S25 на 128 и 256 ГБ будут предлагать за €900 и €960, тогда как за увеличенный Galaxy S25+ на 256 и 512 ГБ попросят уже €1150 и €1270 соответственно.

Флагманская версия Galaxy S25 Ultra будет доступна в трех модификациях: 256, 512 ГБ и 1 ТБ за €1450, €1570 и €1810 соответственно.

Несмотря на то, что известны цены и встроенное хранилище, объем оперативной памяти смартфонов пока не раскрывается. По слухам, Galaxy S25 Ultra будет иметь 16 ГБ ОЗУ, а Galaxy S25 и Galaxy S25 Plus - по 12 ГБ ОЗУ.

Официальная презентация Samsung Galaxy S25 состоится в январе 2025 года. Известно, что смартфоны получат флагманский чип Snapdragon 8 Elite, новую оболочку One UI 7 на базе Android 15, а также обновленную ИИ-систему Galaxy AI.