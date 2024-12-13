Google анонсировала новую операционную систему

Корпорация Google анонсировала операционную систему (ОС) Android XR.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в блоге компании.

Представленная система предназначена для работы с устройствами альтернативной реальности - гарнитурами и очками. ОС будет интегрирована в гаджеты, которые используют технологии виртуальной и дополненной реальности, а также искусственного интеллекта. Android XR назвали открытой, унифицированной платформой для гаджетов нового поколения.

В компании отметили, что разрабатывали ОС совместно с Samsung и Qualcomm. Она поддерживает ARCore, Android Studio, Jetpack Compose, Unity, OpenXR и другие технологии. Первым устройством на базе Android XR окажется гарнитура смешанной реальности от Samsung, которая имеет предварительное название Project Moohan. Девайс поступит в продажу в 2025 году.

В Google пообещали, что все доступные в Google Play приложения для смартфонов и планшетов будут работать на девайсах под управлением Android XR. "Для разработчиков эта унифицированная платформа позволяет создавать опыт для широкого спектра устройств с использованием знакомых инструментов и фреймворков Android", - подчеркнули в корпорации.