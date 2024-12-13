Эксклюзив PlayStation 5 был признан лучшей игрой 2024 года

В ночь на 13 декабря 2024 года состоялась юбилейная десятая церемония награждения The Game Awards, где были объявлены лауреаты в различных категориях. Об этом сообщает издание DTF, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Главным событием церемонии стало признание Astro Bot игрой года. Помимо этого, игра получила награды в номинациях "Лучшая работа геймдиректора", "Лучшая семейная игра" и "Лучший подключенный экшен".

В категории "Лучшая RPG" победила Metaphor: ReFantazio от создателей Persona, а в категории "Лучшая стратегия" - Frostpunk 2 от польской студии 11 Bit Studios.

Особое внимание привлек "покерный роглайк" Balatro от разработчика-одиночки, который получил три награды: "Лучшая мобильная игра", "Лучшая инди-игра" и "Лучшая дебютная инди-игра". В то же время Final Fantasy VII Rebirth получила только одну статуэтку из семи номинаций.

Приз за актерское мастерство достался Мелине Юргенс за роль Сенуа в Hellblade 2. Это не первая награда для актрисы, которая уже получала эту награду за первую часть игры на TGA в 2017 году.