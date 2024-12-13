Появились первые подробности об игре «Ведьмак 4»

Разработчики "Ведьмака 4" раскрыли причины, по которым Цири стала главной героиней продолжения. По словам продюсера проекта Малгожаты Митреги, выбор Цири был "органичным и логичным", так как первые обсуждения этого решения начались еще девять лет назад, после выхода третьего "Ведьмака". Об этом представители студии CD Projekt RED рассказали в интервью изданию IGN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Цири, как отмечает Митрега, является удивительным и сложным персонажем, и история всегда была о ней, начиная с Саги из книг. Также она подчеркнула, что они уже попрощались с Геральтом в качестве протагониста, и это продолжение истории.

Геймдиректор Себастьян Калемба добавил, что в игре игроки будут иметь больше возможностей для формирования характера Цири, так как она младше Геральта. В "Ведьмак 4" раскроют путь становления Цири ведьмачкой и покажут, как она справляется с трудностями.

Калемба также отметил, что Цири позволяет рассказывать разные истории и что они хотят дать игрокам возможность исследовать тонкости, которые являются характерными для CDPR. Таким образом, Цири заслуживает такого внимания.