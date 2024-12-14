Инсайдер раскрыл дизайн iPhone 17 с камерой в стиле смартфонов 2019 года

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал на своей странице в китайской соцсети Weibo рендер, демонстрирующий новый дизайн предстоящих смартфонов серии iPhone 17, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Согласно информации из источников в цепочке поставок, серия iPhone 17 действительно получит подобный новый дизайн", - написал инсайдер. Он также заявил, что в следующем году многие Android-смартфоны будут иметь аналогичный дизайн.

Судя по изображению, камеры iPhone 17 будут расположены горизонтально, как у нынешних флагманов Google. Это также подтверждается утечкой, опубликованной другим инсайдером, где был показан каркас корпуса iPhone 17 с вырезом под вытянутый блок камер.

Предполагается, что переход от текущего квадратного блока камеры к горизонтальному потребует значительной перекомпоновки элементов внутри корпуса устройства.

Как отмечает iXBT, предполагаемый дизайн iPhone 17 несколько лет используется в смартфонах Google Pixel, а также встречался в некоторых моделях LG, например, LG V50 ThinQ 5G, вышедших в 2019 году.