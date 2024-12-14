Samsung вводит магнитную зарядку в новых устройствах

Компания Samsung планирует внедрить технологию беспроводной зарядки Qi2 во флагманские смартфоны серии Galaxy S25. Об этом сообщает портал Phone Arena со ссылкой на инсайдера Роланда Квандта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Samsung намерена использовать магниты, как в MagSafe от Apple, однако они будут установлены не в смартфоне, а в чехлах.

Помимо этого, Samsung готовится представить новое беспроводное автомобильное зарядное устройство, обновленное 3-в-1 беспроводное зарядное устройство и более простую модель для одного устройства. Вдобавок компания разработала магнитный держатель для карт, напоминающий Apple Wallet с MagSafe.

Предполагается, что все эти аксессуары будут представлены в январе 2025 года вместе со смартфонами Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra.

Компания Apple первой стала применять магниты для крепления беспроводной зарядки и аксессуаров. Они устанавливаются как в сами смартфоны, так и в фирменные чехлы. Производители Android-смартфонов используют магниты только в чехлах. Подобные решения также доступны от сторонних производителей аксессуаров.