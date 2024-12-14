Apple Watch с новыми возможностями

Apple добавит в Apple Watch Ultra 3 поддержку спутниковой связи для отправки сообщений в условиях отсутствия мобильной сети и Wi-Fi. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Изначально поддержка спутниковой связи появилась в 2022 году в iPhone 14. Она предоставляет пользователям связываться с экстренными службами вне зоны действия мобильной сети, а годом позже появилась возможность отправлять текстовые сообщения через iMessage.

Согласно источнику, Apple продолжит сотрудничество с Globalstar - она уже инвестировала $1,5 млрд в спутниковую инфраструктуру, что дало компании 20% акций провайдера.

Кроме того, в новом поколении Apple Watch Ultra появится функция мониторинга кровяного давления, которая будет представлена в виде уведомлений о гипертензии без точных показателей систолического и диастолического давления.

Компания также работает над неинвазивным мониторингом уровня сахара в крови, но эта функция, вероятно, не появится в ближайшее время.

Презентация нового поколения Apple Watch Ultra и базовых Apple Watch 11 ожидается в сентябре 2025 года.