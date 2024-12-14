ТОП-5 лучших наушников, которые не уступают Apple AirPods

Портал GizmoChina составил подборку из лучших альтернатив наушников Apple, которые при более низкой цене предлагают аналогичное качество звука, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Открывают список Sony WF-1000XM5, которые хвалят за качественное шумоподавление, хороший звук с глубокими басами и чистыми высокими частотами.

На втором месте оказались флагманские Samsung Galaxy Buds 3 Pro с мощными басами и хорошей посадкой в ушах. Особое значение для пользователей устройств Samsung имеет бесшовная интеграция и автоматическое переключение между гаджетами экосистемы.

Тройку лидеров замыкают Nothing Ear (1). Это стильные и легкие наушники, которые выделяются на фоне конкурентов уникальным полупрозрачным дизайном. Они также предлагают качественный режим шумоподавления, хороший уровень автономности и одновременное сопряжение с несколькими устройствами.

За ними следуют наушники Anker Soundcore Liberty 4 NC, обеспечивающие достойное звучание и длительное время автономной работы. Эксперты отмечают, что этой модели не хватает премиальных функций, но они все равно практичны для повседневного использования.

Замыкают топ-5 Beats Fit Pro от Apple, прочные и удобные наушники, разработанные для тренировок. Они оснащены чипом H1, как AirPods, благодаря чему гаджет интегрирован в экосистему Apple.