ТОП-10 самых популярных в мире смартфонов

Аналитическая компания Counterpoint опубликовала список самых популярных смартфонов в мире за третий квартал 2024 года, лидером которого стал iPhone 15, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, базовая модель iPhone 15 заняла 3,5% мирового рынка смартфонов. Для сравнения, в прошлом году iPhone 14 занимал 3,8%. Примечательно, что топ-3 составила прошлогодняя линейка смартфонов Apple: второе и третье места заняли iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro.

С четвертого по седьмое места расположились бюджетные смартфоны Samsung: Galaxy A15 4G, A15 5G, A35 5G и A05. За ними следует базовый iPhone 14.

На девятом месте значится дешевый Redmi 13C 4G, а замыкает топ-10 базовый флагман Samsung Galaxy S24.

Таким образом, за исключением разных моделей iPhone и одного флагмана Samsung в десятке наиболее популярных устройств доминируют бюджетные южнокорейские смартфоны. При этом новые iPhone 16 в список не попали.

Отмечается, что совокупно на вошедшие в топ-10 моделей смартфонов пришлось 19% всех мировых продаж, что является значительным показателем.