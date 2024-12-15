Ученые предложили безопасную альтернативу литий-ионным аккумуляторам

Команда исследователей из Университета Нового Южного Уэльса разработала новый тип аккумуляторов, использующих протоны вместо лития. Работа опубликована в журнале Angewandte Chemie International Edition (ACIE), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Протонные аккумуляторы работают с использованием водородных ионов (протонов) для накопления энергии. В отличие от литий-ионных батарей, они не зависят от дефицитного лития, что сильно снижает их стоимость. Более того, такие аккумуляторы быстрее заряжаются, работают при низких температурах и имеют долгий срок службы.

"Мы видим огромные возможности для использования протонных аккумуляторов в энергетике и других областях. Это шаг к созданию более устойчивой энергетической инфраструктуры", - отметил профессор Чуан Чжао, руководитель исследования.

Ключевым материалом новой разработки стал тетраамино-бензохинон, органическое соединение, разработанное для эффективного хранения протонов. Благодаря своей химической структуре, он позволяет аккумулятору сохранять высокую ёмкость.

Прототип, созданный учёными на его основе, продемонстрировал впечатляющие результаты: 3500 циклов полного заряда и разряда без потери эффективности. В отличие от литий-ионных аккумуляторов, содержащих горючий электролит, протонная альтернатива использует безопасный водный раствор, что делает её лёгкой, экологичной и подходящей для широкого применения.

Исследователи планируют усовершенствовать катодные материалы, чтобы повысить выходное напряжение аккумулятора.

Открытие может значительно изменить подход к хранению электроэнергии, сделав его безопаснее, экологичнее и доступнее.