Стало известно, когда Samsung покажет свои умные очки

Samsung намерена представить свои XR-очки в январе 2025 года на презентации Galaxy S25. Об этом сообщает 9to5Google со ссылкой на южнокорейское издание Yonhap News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, анонс XR-очков пройдет в формате короткого видео-тизера, тогда как полноценная презентация и релиз состоятся на следующем Galaxy Unpacked летом, где также покажут складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold7 и Z Flip7.

Аналогичная ситуация была со смарт-кольцом Galaxy Ring, которое продемонстрировали в конце январского мероприятия Unpacked, а подробный обзор дали на MWC в феврале.

По данным инсайдеров, XR-очки Samsung весят около 50 граммов, не имеют дисплея и работают аналогично умным очкам Ray-Ban Meta (признана в России экстремистской и запрещена). Устройство предложит интеграцию с ИИ-системой Gemini от Google, управление голосом и жестами, а также возможность бесконтактной оплаты. Как будет реализовано последнее, не уточняется. Известно, что очки разрабатываются совместно с Google и Qualcomm.

Презентация Galaxy S25 запланирована на 22 января 2025 года.