Глава Apple Тим Кук встретился с Трампом

Генеральный директор компании Apple Тим Кук встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции во Флориде. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Тим Кук встретился с Трампом в Мар-а-Лаго. Они ужинали на внутреннем дворике резиденции", - рассказали собеседники газеты, отметив, что встреча состоялась 13 декабря.

Издание пишет, что визит Кука в резиденцию Трампа позволит ему получить поддержку по ряду вопросов, которые имеют значение для дальнейшей деятельности Apple. Так, речь идет о давлении на App Store со стороны европейских регуляторов, а также о возможном введении новых тарифов в США, которые могут оказать влияние на производство продукции компании.