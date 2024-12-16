Названа самая популярная ценовая категория смартфонов

Журналисты издания Android Authority заявили, что пользователи чаще склонны покупать смартфоны не дороже 499 долларов. Об этом сообщается в исследовании медиа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее авторы портала провели среди своих читателей опрос и попросили их ответить, сколько они готовы потратить на новый смартфон в 2025 году. На основе собранных данных от 6500 респондентов журналисты назвали самую популярную ценовую категорию телефонов - до 499 долларов. Такую категорию выбрали почти 44 процента пользователей.

33 процента респондентов отметили, что будут искать аппарат стоимостью от 499 до 999 долларов. Около 12 процентов голосов набрали два ответа - "Предпочитаю смартфон дороже 999 долларов" и "Не буду покупать смартфон в 2025 году".

"Из нашего опроса ясно, что когда дело доходит до покупки нового смартфона, не существует универсального ответа", - отметили журналисты. По их словам, многие из опрошенных пользователей предпочитают покупать смартфоны, когда наталкиваются на акции и распродажи. Однако высокая цена все еще является важным ограничением: "Один наш читатель сказал: "Я не беден, но отдавать 1000 долларов за телефон - безумие"".