Apple снимет с продажи все iPhone с Lightning

Корпорация Apple до конца 2024 года снимет с продажи в Европе все смартфоны с разъемом Lightning. На это обратили внимание авторы французского блога iGeneration, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источников, Apple пойдет на этот шаг из-за вступления в силу нового закона Евросоюза (ЕС), который обязывает, чтобы все новые гаджеты на рынке имели разъем USB-C. В этой связи американский IT-гигант перестанет продавать в странах ЕС iPhone 14, iPhone 14 Plus и iPhone SE третьего поколения.

Авторы iGeneration рассказали, что Apple прекратит продажи названных моделей 28 декабря. В Швейцарии компания уберет устройства из Apple Store еще раньше, 20 декабря. При этом партнеры Apple в европейском регионе смогут реализовывать смартфоны с Lightning, пока не распродадут остатки.

Решение о том, что все новые гаджеты должны иметь универсальный разъем USB-C, было принято еще в 2022 году. Журналисты напомнили, что в 2023 году Apple оснастила все новые iPhone портом USB-C. Устройства iPhone 14, iPhone 14 Plus и iPhone SE третьего поколения были представлены в 2022-м.