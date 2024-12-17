Windows 11 уличили в копировании номеров банковских карт

Функция Recall в Windows 11 может сохранять конфиденциальную информацию пользователей. На это обратили внимание авторы издания Tom's Hardware, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Recall - функция на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая постоянно записывает экран компьютера, чтобы пользователь в любой момент смог обратиться к этим записям. Журналист медиа Аврам Пилтч уличил Recall в том, что она может копировать данные кредитных карты, хотя настройки Windows запрещают это делать.

Пилтч попытался ввести номер своей банковской карты на ряде сайтов, а также номер социального страхования - уникальный идентификатор, который присваивается гражданам и резидентам США. Затем он запросил записи экрана Recall и выяснил, что в ряде случаев ОС сохранила эту информацию. При этом у него была включена настройка "Фильтрация конфиденциальной информации", с которой Recall не должна запоминать приватные данные.

Журналист отметил, что в ряде случаев Windows все же игнорирует его банковские данные: так, на этапе покупки в одном из магазинов информация о карте и номере социального страхования была скрыта. Аврам Пилтч обратился в Microsoft, и в компании ответили, что ошибки возможны, но инженеры продолжают улучшать функцию.