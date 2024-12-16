Илон Маск анонсировал фирменный сервис электронной почты

Илон Маск подтвердил, что его команда социальной сети X (Twitter) работает над созданием фирменного сервиса электронной почты. На это обратило внимание издание iXBT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Заявление было сделано в ответ на сообщение пользователя с ником MarioNawfal, который выразил желание иметь почтовый ящик без сложных веток и проблем с форматированием.

"Представьте себе: чистый почтовый ящик, без запутанного беспорядка веток и ужасов форматирования, которые мы все ненавидим. Xmail сохранит все самое лучшее в электронной почте - универсальную совместимость - и отбросит все остальное", - гласит сообщение MarioNawfal.

Маск подчеркнул, что Xmail сохранит все лучшее в электронной почте, включая универсальную совместимость, и избавится от ненужных функций. Сервис будет предлагать удобную и бесперебойную связь без дополнительных приложений и бесконечных списков контактов.

Этот проект является частью более широкой стратегии Илона Маска по развитию платформы X, которая включает в себя приобретение Twitter в 2022 году. Маск планирует внедрить новые функции в платформу, сделать алгоритмы с открытым исходным кодом, бороться со спам-ботами и продвигать свободу слова. Xmail, вероятно, станет одним из ключевых элементов в его стремлении создать "приложение для всего".