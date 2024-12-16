Bitcoin поставил очередной исторический рекорд

Стоимость биткоина достигла нового исторического рекорда, превысив отметку в $107 тыс.

Как передает Day.Az, согласно данным портала CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену криптовалюты на основе данных более чем 20 бирж, вечером 16 декабря цена биткоина достигла $107 195,58. Однако через несколько минут произошла незначительная коррекция, и к 20:59 по бакинскому времени стоимость криптовалюты составила $106,9 тыс.

Рост курса за последние сутки составил 3,78%.

На данный момент общее количество биткоинов в обращении составляет 19,79 миллиона.

Ранее в этот же день, утром, платформа Coinbase зафиксировала новый максимум цены криптовалюты - более $105 тыс.