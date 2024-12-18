Обнаружена необычная спиральная галактика ранней Вселенной

Индийские астрономы с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб открыли массивную спиральную галактику с четко выраженными рукавами, названную A2744-GDSp-z4. Оказалось, она сформировалась, когда Вселенной было всего 1,5 миллиарда лет.

Как передает Day.Az, препринт работы опубликован на портале arXiv.

Спиральные галактики известны своими яркими рукавами, которые расходятся от центрального ядра. Эти рукава формируются в результате уплотнения вещества в диске галактики и способствуют активному образованию звезд. Появление подобных структур в ранней Вселенной было редким явлением.

Спиральная галактика A2744-GDSp-z4 выделяется своими размерами и массой. Диаметр ее диска составляет около 32 тысяч световых лет, а масса звезд достигает 14 миллиардов солнечных масс. Возраст звездных структур оценивается в 228 миллионов лет, а скорость звездообразования - 57,6 солнечных масс в год. Исследователи предполагают, что звездообразование в галактике началось примерно через 839 миллионов лет после Большого взрыва.

Существование столь крупной и сложной галактики на ранних этапах Вселенной вызывает вопросы у ученых. Традиционные модели предполагают, что крупные структуры формируются постепенно, но A2744-GDSp-z4 опровергает эту идею. Астрономы намерены продолжить изучение этого объекта, чтобы понять, как он смог сформировать крупный диск и спиральные рукава за столь короткое время.