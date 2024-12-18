У поисковика Google появился бесплатный ИИ-конкурент

Компания OpenAI объявила о запуске ИИ-поисковика ChatGPT Search на базе чат-бота ChatGPT для всех пользователей. Таким образом, разработчики вступают в прямую конкуренцию с Google, которая доминирует на мировом рынке поисковых систем, сообщает 3DNews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

ChatGPT Search будет доступен любому пользователю, вошедшему в свой аккаунт в мобильных приложениях чат-бота или веб-версии сервиса. Ранее поиск в интернете через ChatGPT был доступен только для платных подписчиков. OpenAI отмечает, что новый сервис помогает получать быстрые и актуальные ответы со ссылками на соответствующие веб-источники.

Запросы вводятся как обычно, а чат-бот сам определяет необходимость поиска в интернете. Пользователи также могут нажать кнопку "Поиск", чтобы бот выполнил поиск напрямую, попросить его уточнить условия поиска или подготовить более детализированную сводку по результатам.

Кроме того, ChatGPT Search можно назначить поисковой системой по умолчанию в браузере, что может сделать сервис серьезным конкурентом Google, так как пользователям будет проще получать сводку от ИИ, а не искать нужную информацию на разных сайтах.