Назван крупнейший рынок носимых гаджетов

Китай в 2024 году стал самым крупным рынком носимых устройств в мире. Об этом сообщается в отчете International Data Corporation (IDC), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

За первые три квартала 2024 года производители носимых гаджетов - умных часов, фитнес-трекеров и прочих аппаратов - отгрузили на рынок 139 миллионов единиц девайсов. Это на 1 процент меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Причинами снижения назвали насыщение рынка в США и Индии.

Больше всего носимых устройств было поставлено на китайский рынок - 45,8 миллиона девайсов. Это на 20 процентов больше по сравнению с 2023 годом. Лидером мирового рынка умных часов и фитнес-трекеров по версии IDC оказалась китайская корпорация Huawei, которая получила долю 16,9 процента, отгрузив 23,6 миллиона гаджетов.

На втором месте разместили американскую Apple, которая отгрузила 22,5 миллиона устройств, получив долю 16,2 процента. В топ-3 с долей 14,7 процента попала Xiaomi, которая поставила на рынок 20,5 миллиона единиц продукции. Ниже расположились корпорации Samsung и BBK.