S.T.A.L.K.E.R. 2 начала приносить разработчикам прибыль

Инвестор и совладелец GSC Game World Максим Криппа поделился успехами S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и планами студии в интервью с изданием Forbes. По его словам, шутер уже окупился и начал приносить прибыль. Хотя точные данные о тираже игры не были раскрыты, Криппа отметил, что было продано "достаточное количество копий". При этом ранее, 22 ноября, в студии заявили, что сиквел был куплен миллион раз. Об этом сообщает издание DTF, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 работало более 470 человек, что значительно больше, чем в 2020 году, когда в штате было всего 65 специалистов.

Команда GSC Game World планирует выпустить два сюжетных дополнения и онлайн-режим для шутера, а также рассматривает возможность выхода игры на других платформах, включая, возможно, PS5.

Внутри студии ведутся переговоры о возможном создании сериала по S.T.A.L.K.E.R. 2, который мог бы быть реализован в сотрудничестве со стриминговым сервисом Netflix. Однако, пока неясно, участвуют ли представители Netflix в этих обсуждениях.

S.T.A.L.K.E.R. 2 была выпущена 20 ноября на ПК и Xbox Series X|S, включая подписку Game Pass. Разработчики уже выпустили несколько крупных патчей и планируют в будущем устранить проблемы, возникшие в системе A-Life 2.0.