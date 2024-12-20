Apple выпустит ноутбук без «моноброви»

Корпорация Apple запланировала выпуск ноутбуков MacBook Pro без экранного выреза на базе OLED. Об этом сообщает издание 9to5Mac со ссылкой на компанию Omdia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инсайдеры получили в распоряжение дорожную карту, в которой описываются планы IT-гиганта на выпуск новых компьютеров. Согласно раскрытым данным, в 2026 году Apple представит первые MacBook Pro с OLED-экранами. Устройства лишатся "моноброви", которая впервые появилась в компьютерах бренда осенью 2021 года.

Вероятно, экранный вырез под фронтальную камеру заменят простым отверстием, из-за чего полезная площадь экрана будет увеличена. Также журналисты полагают, что инженеры Apple могут реализовать в MacBook Pro аналог выреза Dynamic Island в iPhone. Фирма намерена представить 14-дюймовые и 16-дюймовые модели.

Также в отчете указано, что iPad mini получит OLED-дисплей в конце 2026 года, iPad Air - в 2027 году. Доступные ноутбуки MacBook Air выйдут с OLED-дисплеем в 2028 году, но останутся с "монобровью". Судя по дорожной карте, в 2028 году Apple должна выпустить секретное устройство со складным OLED-дисплеем, подробности о девайсе не раскрываются.