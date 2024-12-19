Новый аксессуар позволит гаджету Apple работать без зарядки до 10 лет?

Компания Elevation Lab анонсировала запуск TimeCapsule, уникального и простого решения для продления времени работы Apple AirTag. Этот чехол стоимостью $20 (примерно 2000 руб. по курсу на 19 декабря 2024 года. - "Газета.Ru"), оснащен двумя батарейками типа АА, что обеспечивает емкость в 14 раз больше, чем у стандартной батареи CR2032, используемой в AirTag. То есть с TimeCapsule трекер Apple может проработать до 10 лет без необходимости замены элемента питания.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание MacRumors.

TimeCapsule работает путем подключения верхнего корпуса AirTag к специальному контакту внутри чехла, который обеспечивает питание вместо батарейки coin cell. После этого корпус закрывается на винты, и его можно спрятать в автомобиле, багаже, сумке для фотоаппарата или другом ценном предмете. Благодаря степени защиты IP69, корпус выдерживает воздействие воды и пыли в суровых условиях, что делает его пригодным для использования на открытом воздухе.

Хотя TimeCapsule увеличивает вес и размер AirTag из-за необходимости размещения батареек типа АА, он остается достаточно тонким, чтобы хорошо помещаться в сумках без увеличения. Размеры устройства составляют 4,45 на 1,57 дюйма, а толщина - 0,75 дюйма.

"Благодаря своей неприметности, корпус не привлекает внимания, поэтому, если что-то, содержащее TimeCapsule, будет украдено, вор вряд ли узнает, что это такое", - пишет MacRumors.