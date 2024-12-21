В Калифорнии роботов научили складывать полотенца

В Калифорнии роботов научили складывать полотенца.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Они могут работать без человеческого вмешательства круглый год и даже уже заменили часть сотрудников прачечных в крупных отелях ОАЭ и Саудовской Аравии.