Маск рассказал, когда ИИ превзойдет интеллект всего человечества

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск считает, что искусственный интеллект (ИИ) превзойдет интеллект всех людей вместе взятых к концу этого десятилетия.

Как передает Day.Az, об этом он заявил в социальной сети X.

По мнению Маска, который в декабре представил собственную нейросеть для генерации реалистичных изображений Aurora, более вероятно, что ИИ превзойдет интеллект любого человека к концу 2025 года и, возможно, всех людей к 2027-2028 году.

"Вероятность того, что ИИ превзойдет интеллект всех людей, вместе взятых, к 2030 году составляет ~100%", - написал глава Tesla, SpaceX и Twitter.

В марте Маск, а также сооснователь Pinterest Эван Шарп и сооснователь Apple Стив Возняк выступили с обращением к создателям искусственного интеллекта, призвав их остановить исследования мощных систем. Их открытое письмо появилось на сайте организации Future of Life.